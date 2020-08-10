ALES saat kaçta başlayacak? ALES başlangıç saati ve süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geri sayım devam ediyor. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için gerçekleştirilecek olan ilk ALES sınavı önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? İşte ALES başlangıç saati ve süresi
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ALES/1’in yapılmasına kısa bir süre kala ÖSYM’den sınav giriş belgesi paylaşımı geldi. Yapılan açıklamada “16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” İfadelerine yer verildi.
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ALES SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.