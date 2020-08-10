ALES saat kaçta başlayacak? ALES başlangıç saati ve süresi

ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? ALES/1’in yapılmasına kısa bir süre kala ÖSYM’den sınav giriş belgesi paylaşımı geldi. Yapılan açıklamada “16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



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16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” İfadelerine yer verildi.