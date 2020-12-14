ALES ne zamana ertelendi? ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar
ALES/2 sınavı için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından adaylar, yeni sınav tarihi bilgisini öğrenerek, söz konusu sınavlara hazırlanmak istiyor. Peki, ALES ne zamana ertelendi? ALES/2 ne zaman yapılacak?
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ÖSYM'nin düzenlediği ALES/2 sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayında organize edilecek sınav ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınava katılım sağlayarak akademik kariyer yapma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen ALES oturumunun ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.
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NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.