ALES ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar

ÖSYM tarafından yılın belli zamanlarında düzenlenen ve akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağladığı ALES sınavı ertelendi. Söz konusu sınav için günlerdir hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav tarihini merak ediyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak?
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ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Günler öncesinden ALES için başvuru yapan adaylar da yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar ve ÖSYM'nin açıklaması...
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ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.
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NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.