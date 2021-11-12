ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 tarihi

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar devam ediyor. 2021- ALES/3 başvurularının ardından şimdi de ALES/3 oturum tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES/3 ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, akademik kariyer hedefleyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisi yer alıyor. İşte, ALES/3 hakkında ayrıntılar...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
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ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.