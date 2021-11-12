ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, akademik kariyer hedefleyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisi yer alıyor. İşte, ALES/3 hakkında ayrıntılar...