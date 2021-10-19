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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 11:26 | 

ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 tarihi

ALES başvuru ve sınav tarihleri yoğun ilgi görüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç defa uygulanıyor. Yılın üçüncü sınavı için geri sayım başladı. ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

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ALES/3 oturumunun ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kasım ayında düzenlenecek olan ALES'de adaylara 150 dakika süre verilecek. Başvuruları 6-14 Ekim aralığında alınan sınavın geç başvuru tarihi 21 Ekim olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

2ALES NE ZAMAN YAPILACAK

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim’de başladı ve 14 Ekim’de sona erdi. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık’ta açıklanacak.

3

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlıyor.

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