ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 tarihi

ALES/3 oturumunun ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kasım ayında düzenlenecek olan ALES'de adaylara 150 dakika süre verilecek. Başvuruları 6-14 Ekim aralığında alınan sınavın geç başvuru tarihi 21 Ekim olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.