ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama

ALES 3 ne zaman yapılacak sorusu, söz konusu sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavda sayısal ve sözel testlerden sorular sorulacak. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisi paylaşıldı. ALES 3 21 Kasım'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak.