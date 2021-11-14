ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama
ALES sınav tarihi için geri sayım başladı. 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) binlerce aday katılım sağlayacak. Bu sene üçüncü kez yapılacak olan söz konusu sınavında sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Gözler şimdi sınav tarihinde. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ALES 3 ne zaman yapılacak sorusu, söz konusu sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavda sayısal ve sözel testlerden sorular sorulacak. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisi paylaşıldı. ALES 3 21 Kasım'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak.
2
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
3
ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.