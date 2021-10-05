ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES 2021 başvuru ve sınav tarihi

ALES NE ZAMAN YAPILACAK? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim’de başlayacak ve 14 Ekim’de sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık’ta açıklanacak.