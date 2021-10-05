ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES 2021 başvuru ve sınav tarihi
ALES tarihi için geri sayım başladı. Yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava adaylar yoğun ilgi gösteriyorlar. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ekim ayında alınacak. Peki, ALES ne zaman yapılacak?
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ALES/3 oturumu kasım ayında düzenlenecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvuruları 6 Ekim tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanacak olan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini 14 Ekim’e kadar yapabilecekler. Kasım ayında düzenlenecek olan sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim’de başlayacak ve 14 Ekim’de sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık’ta açıklanacak.
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Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlıyor.