ALES ne zaman yapılacak? İşte 2021 ALES takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlandı. ALES başvurularının 22 Mart'ta sona ermesinin ardından, şimdi de sınav takvimi gündeme geldi. Peki, ALES ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak ALES için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını tamamlayan adaylar, sınava katılım sağlayacakları tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 ALES TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
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PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.