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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 10:15 | 

ALES ne zaman yapılacak? ALES ertelendi mi? İşte ÖSYM'nin açıklaması

ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Günler öncesinden ALES için başvuru yapan adaylar da yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?

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ÖSYM tarafından yılın belli zamanlarında düzenlenen ve akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağladığı ALES sınavı ertelendi. Söz konusu sınav için günlerdir hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav tarihini merak ediyor. İşte konuya dair ayrıntılar ve ÖSYM'nin açıklaması...

2ÖSYMDEN ERTELEME AÇIKLAMASI
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ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

3NE ZAMAN YAPILACAK
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NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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