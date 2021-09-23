ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru ve sınav tarihleri

ALES 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ALES başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvuruları 6 Ekim tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanacak olan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini 14 Ekim’e kadar yapabilecekler. Sınav ise kasım ayında düzenlenecek.