ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru ve sınav tarihleri
ALES, ÖSYM tarafından merkezi olarak yılda üç defa düzenleniyor. En son ALES sınavı 19 Eylül’de yapıldı. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenlendi. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES başvuru ve sınav tarihi
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1
ALES 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ALES başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvuruları 6 Ekim tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanacak olan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini 14 Ekim’e kadar yapabilecekler. Sınav ise kasım ayında düzenlenecek.
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim’de başlayacak ve 14 Ekim’de sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık’ta açıklanacak.
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Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlıyor.