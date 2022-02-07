ALES ne zaman yapılacak? ALES 2022/1 sınav tarihi

ALES sınav tarihi belli oldu. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2022'de ALES sınavının yapılacağı tarihler binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?