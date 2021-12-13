ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES başvuru ve sınav tarihleri
ALES sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. 2022 yılına az bir zaman kala ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Bu takvime göre yılda üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki, ALES ne zaman yapılacak?
ALES yılda üç defa düzenleniyor. 2022 yılı ÖSYM sınav ve başvuru takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılının ilk ALES’i için başvurular şubat ayında başlayacak. Sınav ise nisan ayında merkezi olarak düzenlenecek. İşte ALES tarihleri
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.
ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.