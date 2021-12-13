ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES başvuru ve sınav tarihleri

ALES yılda üç defa düzenleniyor. 2022 yılı ÖSYM sınav ve başvuru takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılının ilk ALES’i için başvurular şubat ayında başlayacak. Sınav ise nisan ayında merkezi olarak düzenlenecek. İşte ALES tarihleri