ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES/2 için geri sayım
ALES/2 için geri sayım başladı. ALES başvurularını 3 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının bu yılki üçüncüsü eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Üçüncü sınav ise kasım ayında uygulanacak. Peki, ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES başvuru ve sınav tarihleri
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1
ALES sınav tarihleri ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Başvuruları ağustos ayında alınan ALES/2 oturumu 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. ALES/3 başvuruları ise 6 Ekim’de başlayacak.
2
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
3
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları ekim ayında alınacak. Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak ve 14 Ekim’e kadar devam edecek. Sınav ise 21 Kasım’da yapılacak.