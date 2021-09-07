ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES/2 için geri sayım

ALES NE ZAMAN YAPILACAK? ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.



Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.



Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.