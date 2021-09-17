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Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 09:49 |  

ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES sınav giriş belgesi görüntüleme

ALES/2 sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Sınav süresine az bir zaman kala ALES saati ve süresine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Peki, ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Eylül tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak ALES, 150 dakika sonra 12.45'te sona erecek.

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Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

3ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM'nin yaptığı açıklama;“19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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