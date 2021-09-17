ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES sınav giriş belgesi görüntüleme

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Eylül tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak ALES, 150 dakika sonra 12.45'te sona erecek.