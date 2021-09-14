ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 ALES sınav süresi
ALES başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. ALES/2 bu yıl eylül ayında düzenlenecek. Başvurularını 3 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapan adaylar sınava 19 Eylül’de girecekler. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? İşte sınav saati ve süresi
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ALES sınavının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı, yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikincisi bu hafta sonu yapılacak. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES 19 Eylül’de merkezi olarak düzenlenecek. Sınav 10:15’te başlayacak. İşte ALES giriş belgesi alma ekranı
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
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ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.