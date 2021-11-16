ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? ALES 21 Kasım tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.



Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.