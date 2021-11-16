ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı
ALES her sene üç defa düzenleniyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen ALES’in üçüncü oturumunun başvuruları 6-14 Ekim tarihleri aralığında alındı. Adaylar sınava 21 Kasım’da girecekler. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? İşte ALES/3 giriş belgesi alma ekranı ve sınav saati
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ALES’in ne zaman ve saat kaçta yapılacağı belli oldu. ALES/3 oturumu 2021 yılında 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Giriş belgesi ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. İşte ALES giriş belgesi alma ekranı
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ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ALES 21 Kasım tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
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ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.