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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 10:16 | 

ALES ne zaman? İşte ALES/2 başvuru ve sınav takvimi!

Akademik kariyer hedefleyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, başvuru ve sınav tarihi bilgisi merak ediliyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman?

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ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2020 akademik takviminde, ALES sınavının ikinci etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. İşte, ALES/2 hakkında ayrıntılar...

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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

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Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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