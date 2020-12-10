ALES ne zaman, iptal mi edildi? 2020-ALES/2 sınav tarihi için gözler ÖSYM'de

2020 ALES sınav takvimi adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 06 Aralık tarihinde organize edilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen ALES 2020 sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES 2 sınavının tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken sınavın yeni takvimiyle ilgili ilerleyen günlerde duyuru yapılması bekleniyor. İşte, 2020 ALES sınavıyla ilgili detaylar.