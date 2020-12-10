ALES ne zaman, iptal mi edildi? 2020-ALES/2 sınav tarihi için gözler ÖSYM'de
ALES ne zaman yapılacak? 2020-ALES/2 sınavı koronavirüs nedeniyle ÖSYM tarafından ertelendi. 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını alınan, akademik kariyer yapmak için adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınav Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri ile belirlenen tarihte organize edilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 ALES sınavıyla beraber aralık ayında düzenlenecek olan diğer sınavların da ertelendiğini duyurdu. İşte, 2020-ALES/2 sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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2020 ALES sınav takvimi adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 06 Aralık tarihinde organize edilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen ALES 2020 sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES 2 sınavının tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken sınavın yeni takvimiyle ilgili ilerleyen günlerde duyuru yapılması bekleniyor. İşte, 2020 ALES sınavıyla ilgili detaylar.
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ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi;.
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.".
"Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.".
Söz konusu sınavın tarihiyle ilgili yeni açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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ALES ÇIKMIŞ SORULAR
ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularına odaklandı. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Aşağıdaki link üzerinden ALES çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.
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Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz..
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.