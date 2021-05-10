ALES ne zaman açıklanır? ALES sonuçları için ÖSYM'den tarih bilgileri
ALES sonuçları ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Sınava dahil olan adayların ALES ne zaman açıklanır sorusuyla cevap aradığı konuyla ilgili detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini gerçekleştirdiği ALES, belirlenen tarihlerde sonuçları ile erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, akademik kariyer hedefi olanların merakla araştırdığı ALES sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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ALES sonuçları ÖSYM'nin belirlediği tarihte erişime açılacak. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. 2021 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES/1'e katılan adaylar sınav sonuçlarını 27 Mayıs tarihinden öğrenebilecekler. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ALES sınav sonuçları 27.05.2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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SONUÇLAR NASIL HESAPLANACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.