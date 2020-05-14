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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 12:14,

ALES ne zaman? 2020 ALES başvuru takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri değişen sınavların yeni başvuru tarihlerini belirledi. Bu gelişmenin ardından 2020-ALES/2 sınavının başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES ne zaman? ALES/2 başvurusu ne zaman?

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ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelleyerek internet adresinde yayımladı. Lisans mezunlarının katılım sağladığı ve akademik kariyer hedefi olanların ilgi gösterdiği ALES sınav tarihi de bu gelişmeden sonra merak edilmeye başlandı. İşte, 2020 ALES başvuru takvimi...

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek.

3
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2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Başvurular ise 1 Ekim- 12 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak.

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Bu sınavın geç başvuru tarihi ise 4 Kasım 2020 olarak belirlendi.

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