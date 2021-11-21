ALES kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta, ne zaman biter? ÖSYM bilgisi..
ALES saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu, sınava girecek olan yakınları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Soru sayısına göre ÖSYM tarafından bir süre biçilen ALES'te, binlerce aday akademik kariyer elde edebilmek için ter dökecek. Peki, ALES kaç dakika sürecek, ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin vermiş olduğu ALES sınav süresi hakkındaki detaylar ve sınav soru sayısı hakkında bilgiler
ALES kaç dakika sürecek ve sınav saat kaçta biter sorusunun cevabı aileler ya da sınava giren adayın yakınları tarafından merakla araştırılıyor. Sınav merkezlerinde ya da evlerinde sınavdan çıkacak olan yakınlarını bekleyen binlerce kişi 21 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan sınavın saati, başlangıcı ve bitişi için detayları sorguluyor. Peki, ALES kaç saat sürecek? İşte, ALES sınav süresi ve sınavın kaç dakika süreceği hakkında bazı bilgiler
SONUÇLAR 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.