ALES geç başvuruları ne zaman? 2021-ALES/2 geç başvuruları tarihleri için geri sayım!
ALES geç başvuru tarihleri için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) geç başvuru tarihleri belli oldu. Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ALES geç başvuru tarihlerinde müracaatlarını tamamlayacaklar. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? İşte, 2021-ALES/2 geç başvuruları tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021/2 ALES geç başvuruları adaylar tarafından takip ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES sınavının geç başvuruları 17 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşacaklar.
2
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES geç başvuruları 17 Ağustos 2021 tarihinde alınacak.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
3
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
4
ALES Sınavının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmektedir.