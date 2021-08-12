ALES geç başvuruları ne zaman? 2021-ALES/2 geç başvuruları tarihleri için geri sayım!

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES geç başvuruları 17 Ağustos 2021 tarihinde alınacak.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.