ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? 2021 ALES geç başvuruları bugün başlıyor!

ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 21 Ekim tarihinde tamamlanacak. 2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.