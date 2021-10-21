ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? 2021 ALES geç başvuruları bugün başlıyor!
ALES geç başvuru tarih için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21 Kasım tarihinde organize edilecek olan 2021-ALES/3 geç başvuruları bugün gerçekleşecek. Normal başvuru sürecinde müracaatlarını tamamlayamayan adaylar için alınacak olan ALES geç başvurularının ücreti ÖSYM sınav kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 21 Ekim tarihinde tamamlanacak. 2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.
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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
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Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
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GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
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-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)