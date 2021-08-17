ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye yatılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-2) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel başvurular internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar alınacak. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES ücretinin yatırılacağı bankalar...
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2021 ALES/2 geç başvuru günü 17 Ağustos olarak belirlendi. ALES başvuru işlerimleri ÖSYM’nin internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecekler.
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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES geç başvuru ücreti 217,5 lira olarak belirlendi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamış olacaklar. ALES geç başvuru ücreti, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden kabul edilecek.
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BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.