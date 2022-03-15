ALES geç başvuru ücreti 2022! ALES para yatırma hangi bankalara yapılır?

ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 15 Mart tarihinde tamamlanacak. 2022-ALES/1 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 185,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
ALES geç başvuru ücreti bankalara yatırılmamaktadır. Sadece online olarak yatırılabilecektir.