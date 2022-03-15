Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ALES geç başvuru ücreti 2022! ALES para yatırma hangi bankalara yapılır?

#Ales#Ales Geç Başvuru#Ales Geç Başvuru Ücreti

ALES geç başvuru süreci, bugün gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 17 Nisan tarihinde organize edilecek olan 2022-ALES/1 geç başvuruları bugün gerçekleşecek. Normal başvuru sürecinde müracaatlarını tamamlayamayan adaylar için alınacak olan ALES geç başvurularının ücreti ÖSYM sınav kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4ALES geç başvuru ücreti 2022 ALES para yatırma hangi bankalara yapılır

ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 15 Mart tarihinde tamamlanacak. 2022-ALES/1 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 185,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.

2/4ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

3/4ALES geç başvuru ücreti 2022 ALES para yatırma hangi bankalara yapılır

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

4/4GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ BANKALARA YATIRILIR MI

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ BANKALARA YATIRILIR MI?

ALES geç başvuru ücreti bankalara yatırılmamaktadır. Sadece online olarak yatırılabilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ales#Ales Geç Başvuru#Ales Geç Başvuru Ücreti