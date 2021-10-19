ALES geç başvuru günü ne zaman? ALES/3 için son başvuru şansı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alındı. Şimdi ise "geç başvuru" tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES geç başvuru günü ne zaman?
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Bu yılın son ALES oturumu için başvurularının geride kalması ile bu kez de geç başvuru takvimi araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru gününe odaklandı. İşte, ALES geç başvuru günü tarihi...
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ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
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GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ
ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.