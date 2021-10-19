ALES geç başvuru günü ne zaman? ALES/3 için son başvuru şansı

GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.



