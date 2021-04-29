ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de alınan yeni korona tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e'a kadar "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, yakın zaman sonra yapılması planlanan ALES oturumu merak konusu oldu. Peki, ALES ertelendi mi?
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1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar iki buçuk hafta "tam kapanma" uygulamasına geçileceğini açıkladı. Söz konusu tarih aralığında, ÖSYM tarafından ALES'in organize edilmesi bekleniyordu. İşte, ALES hakkında son gelişmeler...
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES 2021 takviminde ilan edilen 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.
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ERTELEME YOK
ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.
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"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.