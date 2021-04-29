Gündem Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 09:51 | 29 Nisan 2021 - 09:51

ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de alınan yeni korona tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e'a kadar "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, yakın zaman sonra yapılması planlanan ALES oturumu merak konusu oldu. Peki, ALES ertelendi mi?