MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES yapılmayacak mı?
GeriGündem ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES yapılmayacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 10:20 | 

ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES yapılmayacak mı?

ÖSYM'nin 6 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği ALES sınavı, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ertelenip ertelenmediği ile gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler çerçevesinde 5-6 Aralık tarihlerinde tam gün gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında ALES'in ertelenip ertelenmediği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. Peki, 6 Aralık ALES yapılmayacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ÖSYM tarafından 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM tarafından ALES ertelendi mi ve iptal olacak mı sorusuna yönelik herhangi bir yanıt verildi mi? İşte, ALES ertelendi mi, iptal olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

2
Abone Olgoogle-news

ALES'in yapılıp yapılmayacağı hakkında ÖSYM'den henüz bir yanıt gelmedi. Ancak, İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık tarihli Koronavirüs tedbirleri genelgesi içerisinde şu ifadelere yer verdi;

3
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi