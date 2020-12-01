ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES yapılmayacak mı?

ÖSYM tarafından 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM tarafından ALES ertelendi mi ve iptal olacak mı sorusuna yönelik herhangi bir yanıt verildi mi? İşte, ALES ertelendi mi, iptal olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler