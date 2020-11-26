ALES çıkmış sorular: 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES sınav takvimi

ALES 2020, adaylar tarafından son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020-ALES/2) adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. ÖSYM takvimine göre 6 Aralık’ta yapılacak olan ALES sınavında adayların saat 10.00'da sınav binalarında olması gerekecek. Diğer yandan sınava hazırlanan adaylara kolaylık sağlayan ALES geçmiş yıllara ait çıkmış sorulara kurumun internet sitesi www.osym.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. İşte, sınavla ilgili bilgiler.