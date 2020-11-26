ALES çıkmış sorular: 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES sınav takvimi
ALES sınav tarihi, ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava günler kala adayların gündeminde yer almaya başladı. Akademik kariyer yapmak için yüksek lisans hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2020 ALES/2 sınavına, sınav giriş belgesi ile giriş yapılacak. ÖSYM tarafından 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri tamamlanan sınav öncesi, ALES çıkmış sorular sınava hazırlanan adayların odaklandığı bir diğer önemli konu oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ALES çıkmış sorular ve 2020 ALES sınav takvimi.
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1
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ALES 2020, adaylar tarafından son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020-ALES/2) adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. ÖSYM takvimine göre 6 Aralık’ta yapılacak olan ALES sınavında adayların saat 10.00'da sınav binalarında olması gerekecek. Diğer yandan sınava hazırlanan adaylara kolaylık sağlayan ALES geçmiş yıllara ait çıkmış sorulara kurumun internet sitesi www.osym.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. İşte, sınavla ilgili bilgiler.
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2020 ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ÖSYM takvimine göre, 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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ALES ÇIKMIŞ SORULAR
ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularına odaklandı. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Aşağıdaki link üzerinden ALES çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.
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