ALES cevap anahtarı kitapçığı sorgulanıyor. 16 Nisan Pazar günü düzenlenen ALES soru ve cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklanıldı. ALES cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar, soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. ALES puan hesabı yapılırken her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ALES cevap kitapçığı sorgulama ekranı