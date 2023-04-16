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ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM tarafından 2023 ALES/1 soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman açıklanır? ALES cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#ALES Cevap Anahtarı#ÖSYM#2023 ALES/1
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 13:21

2023 ALES'in ilk oturumu gerçekleştirildi. ALES soruları ve cevapları sınavın ardından adaylar tarafından araştırılıyor. Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturumuna katılan adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını öğrenmek için ALES cevap anahtarını görüntülemek istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda sayısal ve sözel olmak üzere 100 soruluk test uygulandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte ÖSYM AİS üzerinden ALES cevap kitapçığını görüntüleyebilecek. Adaylar temel soru kitapçığını görüntüledikten sonra puan hesaplaması yapacak. Peki 2023 ALES/1 soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

1/3ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM tarafından 2023 ALES/1 soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman açıklanır ALES cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

ALES cevap anahtarı kitapçığı sorgulanıyor. 16 Nisan Pazar günü düzenlenen ALES soru ve cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklanıldı. ALES cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar, soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. ALES puan hesabı yapılırken her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre sınav sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ALES cevap kitapçığı sorgulama ekranı

2/3ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayınlanmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Buna göre ALES/1 sınav soru ve cevap anahtarının da 16 Nisan 2023 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

3/3ALES CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

ALES CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

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#ALES Cevap Anahtarı#ÖSYM#2023 ALES/1