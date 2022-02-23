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ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri ve bilgileri

#ALES Sınavı#ALES Başvurusu#ALES Başvurusu Nasıl Yapılır

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES başvuruları 21 Şubat tarihinde başladı. Sınava katılacak olan adaylar ALES başvuru bilgileri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru bilgileri...

1/5ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ALES başvuru tarihleri ve bilgileri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Nisan'da gerçekleştirilecek olan ALES sınavı başvuruları 21 Şubat'da başladı. Sınava katılacak olan adaylar için ALES başvuru bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte ALES başvuru ücreti ve tarihleri...

2/5ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

3/5ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

4/5ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvuracak 0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde PROFİLİM altında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

5/5ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan’da uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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