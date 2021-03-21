ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 ALES başvuru ücreti ve son başvuru tarihi için bilgiler

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR? ALES başvuruları 12 – 22 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.



Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.