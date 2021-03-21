ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 ALES başvuru ücreti ve son başvuru tarihi için bilgiler
ALES başvuru tarihleri için belirlenen sürede sona yaklaşıldı. Üniversitelerde yüksek lisans yaparak akademik kadro hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2021-ALES/1 başvuru işlemleri bu hafta içerisinde sona erecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru işlemlerini yapacak olan adaylar, 145,00 TL olarak belirlen ALES başvuru ücretini, kılavuzda yer alan bankalara yatırabilecekler. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitiyor? işte, 2021 ALES son başvuru tarihi ve başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 ALES başvurular adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2 Mayıs tarihinde organize edilecek olan söz konusu sınavın başvuruları 22 Mart tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olacak. Sınavın geç başvuruları ise ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
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ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ALES başvuruları 12 – 22 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2021 başvuru ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
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Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.