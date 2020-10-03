MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES/2 sınav ve başvuru takvimi
GeriGündem ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES/2 sınav ve başvuru takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 19:30 | 

ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES/2 sınav ve başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları alınmaya devam ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ÖSYM, 6 Aralık’ta yapılacak olan 2020-ALES/2 için başvuruları almaya başladı. Adaylar sınava 12 Ekim’e kadar başvurabilecek. İşte, 2020 ALES/2 hakkında bilgi...

2
Abone Olgoogle-news

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

4
Abone Olgoogle-news

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi