ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES sınavı hakkında bilgiler

BAŞVURULARDA SON TARİH NE ZAMAN? ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 3 Ağustos'tan itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.



Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.



