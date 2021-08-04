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Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 11:01 | 

ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES sınavı hakkında bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?

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Merakla takip edilen 2021/2ALES başvuruları başladı. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. İşte, 2021/2 ALES oturumu hakkında bilgiler...

2BAŞVURULARDA SON TARİH NE ZAMAN

BAŞVURULARDA SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 3 Ağustos'tan itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

3BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öte yandan sınav başvuru ücreti 145 TL oldu.

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