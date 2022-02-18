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ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Gözler başvuru ekranında!

#ALES#Sınav#Ösym

ALES başvuru tarihleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) ÖSYM takvimine göre 17 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından organize edilecek. Yüksek lisans yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı ALES sınavının başvuruları şubat sonunda başlayacak. Adaylar ALES başvuru ücretinin kılavuzda yer alan bankalara yatırarak işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlayabilecekler. Gözler şimdi 2022 ALES başvuru tarihlerinde. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, sınav takvimi hakkında ayrıntılar.

1/6ALES başvuruları ne zaman başlayacak 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı Gözler başvuru ekranında

ALES başvuruları ne zaman sorusu, son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Adayların heyecanla beklediği 2022 ALES sınav takvimi ÖSYM'nin yayınladığı program ile belli oldu. Akademik kariyer yapmayı planlayan adayların katılacağı 2022 ALES başvuruları 21.02- 03.03.2022 tarihlerinde alınacak. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırabilecekler. ALES başvuru kılavuzu ile bu seneki sınav ücreti belirlenecek.

2/6ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre ALES başvuruları 21 Şubat- 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. ALES başvuru ücreti geçtiğimiz sene 145,00 TL olmuştu. Bu yılki ALES başvuru ücreti henüz belirlenmedi. ALES başvuru ücreti yayınlanacak sınav kılavuzu ile belli olacak.

3/6ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 21 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak.

4/6ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

5/6ALES başvuruları ne zaman başlayacak 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı Gözler başvuru ekranında

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

6/6ALES başvuruları ne zaman başlayacak 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı Gözler başvuru ekranında

Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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#ALES#Sınav#Ösym