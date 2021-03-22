ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır? ALES 2021 başvuruları için son gün uyarısı
ALES başvuruları 12 Mart tarihinde başladı. Adayların ÖSYM başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ALES başvuruları 22 Mart tarihinde saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı. Peki, ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır? İşte kılavuz içerisinde yer alan bilgiler
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ALES başvuru tarihleri bugün sona eriyor. 2021 ALES/1 oturumuna girmek isteyenler başvurularını bugün 23:59’a kadar yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Bu yıl sınav ücreti 145 TL oldu. İşte ALES ücreti yatırılan bankalar
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
ALES başvuru ücreti 145,00 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
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ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.