ALES başvurusu nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman? ÖSYM giriş ALES 2020 başvuru ekranı
ALES başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adayların ALES başvurularını belirtilen tarihler aralığında tamamlamaları gerekiyor. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte işlemlere dair detaylar
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ALES başvuruları 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında yapılabilecek. ALES’e başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. İşte ALES başvuru ekranı
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ALES BAŞVURU TARİHLERİ
ALES başvuruları, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.