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ALES başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 2022 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte detaylar

#ALES#Ales Başvuru#Ales Başvuru Ücreti

ALES başvuruları 21 Şubat tarihinde başladı. ALES’e girmek isteyenlerin işlemlerini başvuru kılavuzu içerisinde belirtilen tarihe kadar yapmaları gerekiyor. Sınav 17 Nisan’da düzenlenecek. Bu yıl ALES başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Peki, ALES başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 2022 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

1/3ALES başvuru tarihi ne zaman bitiyor ALES 2022 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır İşte detaylar

ALES başvuru ücreti ve tarihi araştırılıyor. ALES başvuruları 21 Şubat tarihinde başladı ve 3 Mart’ta sona erecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geç başvuruları ise 15 Mart’ta yapılacak. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

2/3ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES başvuruları, 21 Şubat tarihinde başladı ve 03 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

3/3ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yapılabilecek.

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#ALES#Ales Başvuru#Ales Başvuru Ücreti