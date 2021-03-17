ALES başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 2021 başvuru ücreti hakkında detaylar
ALES başvuruları 12 Mart tarihinde başladı. 2021 ALES/1 oturumuna girmek isteyenlerin, ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. İşte ALES başvuru tarihleri ve ücreti hakkında bilgiler
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ALES başvuru tarihleri tüm hızıyla devam ediyor. 2021 ALES/1 oturumuna girmek isteyenler başvurularını 22 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı. Sınav 2 Mayıs tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
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ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ALES başvuruları 12 – 22 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 23 Mart 2021 olarak açıklandı. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2021 başvuru ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.