ALES başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 2020 başvuru ücreti ile ilgili bilgiler
ALES başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), başvuruları 1 Ekim’de başladı ve 12 Ekim’e kadar devam edecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla yapabiliyorlar. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
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ALES başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. 2020-ALES/2, 6 Aralık tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adayların 130 TL olan sınav ücretini de 13 Ekim’e kadar yatırmaları gerekiyor. İşte ALES başvuru ücreti yatırılan bankalar
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ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ALES/2 başvuruları 1 Ekim’de başladı ve 12 Ekim’de sona erecek. Ücret ödeme için son gün, 13 Ekim 2020.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.
Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.