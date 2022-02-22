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ALES başvuru kılavuzu 2022: ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte son başvuru tarihi

#ALES#Sınav#Ösym

ALES başvuru tarihleri için beklenen gün geldi. 17 Nisan'da uygulanacak söz konusu sınavın başvuru kılavuzu erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak. Başvurular mart ayının ilk haftasına kadar sürecek. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2022 ALES/1 başvuru kılavuzu ve tarihlerinin detayları.

1/4ALES başvuru kılavuzu 2022: ALES başvuruları ne zaman bitecek İşte son başvuru tarihi

ALES başvuruları ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların beklediği 2022 ALES başvuruları 21 Şubat'ta başladı. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ALES başvuruları 3 Mart tarihine kadar devam edecek.

2/4ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan’da uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında yapılacak.

3/4ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4ALES başvuru kılavuzu 2022: ALES başvuruları ne zaman bitecek İşte son başvuru tarihi

Sınava başvuracak 0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde PROFİLİM altında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

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#ALES#Sınav#Ösym