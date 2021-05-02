ALES kaç dakika sürüyor? 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı ALES kaçta bitecek? İşte detaylae
Saat 10.15'te başlayan ALES sınavı devam ediyor. Sınav sorularını eksiksiz çözmeye çalışan adaylar, ALES'in sona ereceği saate odaklanmış durumda. Peki, ALES kaç dakika sürüyor? 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı ALES kaçta bitecek? İşte detaylar.
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ALES sınav süresi ve sınavın kaç dakika süreceğine yönelik sorular, sınav başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 2021 ALES sınavı ÖSYM takviminde de belirtildiği gibi 2 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor. Peki, ALES sınav süresi kaç dakika? ALES 2021 kaç saat sürüyor?
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ALES KAÇTA BİTECEK?
ALES sınavı saat 10.15'te başlayıp 150 dakika sürecek. Bu süre hesaplandığında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 saat 12.45'te sona erecek.
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ALES'in başlayacağı saat ve süresi ile ilgili bilgiler 2021 sınav kılavuzunda yer alıyor. ALES, 81 il merkezinde bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan testleri yanıtlamaları için 150 dakika verildi. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer alıyor.
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Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kabul edilmeyecek. ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
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ALES'E KATILACAKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı.
"2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.
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ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.