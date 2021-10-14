ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte bu yılki son ALES'in başvuru ve sınav takvimi
2021-ALES/3, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi kısa süre sonra yapılacak. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı sınav için başvurular yakın zaman önce başlamıştı. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı. Şimdi ise sınav tarihi gündemde. İşte, ALES/3 sınavı hakkında ayrıntılar...
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ALES SINAV TAKVİMİ
ALES/3 sınavı için başvurular, 6-14 Ekim tarihlerinde alınacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ücreti kılavuz yayımlanınca netlik kazandı.
ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.