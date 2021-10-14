ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte bu yılki son ALES'in başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı. Şimdi ise sınav tarihi gündemde. İşte, ALES/3 sınavı hakkında ayrıntılar...