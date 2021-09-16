ALES 3 sınavı ne zaman? İşte ALES 3 takvimi ve detaylar

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.