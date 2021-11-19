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HaberlerGündem HaberleriALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ALES/3 sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler
GeriGündem ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ALES/3 sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler
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Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 12:10 | 

ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ALES/3 sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar ALES/3 saati ve süresiyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak.

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1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Diğer sınavlarda olduğu gibi ALES/3'de de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak
2
ALES 21 Kasım tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
3BAZI NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

BAZI NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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