ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ALES/3 sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar ALES/3 saati ve süresiyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Diğer sınavlarda olduğu gibi ALES/3'de de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak
ALES 21 Kasım tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.