ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ALES/3 sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Diğer sınavlarda olduğu gibi ALES/3'de de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak