ALES/3 ne zaman yapılacak? Yılın son ALES oturumu için nefesler tutuldu

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar devam ediyor. 2021- ALES/3 başvurularının ardından şimdi de ALES/3 oturum tarihi merak konusu oldu. İşte, yılın son ALES oturum tarihi...