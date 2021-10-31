ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte bu yılın son ALES oturum tarihi
Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2021'de ALES sınavının yapılacağı son oturum binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu sene üçüncüsü yapılacak olan ALES için bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday sınav takvimine odaklandı. İşte, bu yılın son ALES oturum tarihi...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
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ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.