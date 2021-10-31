ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte bu yılın son ALES oturum tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu sene üçüncüsü yapılacak olan ALES için bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday sınav takvimine odaklandı. İşte, bu yılın son ALES oturum tarihi...