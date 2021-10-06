ALES/3 başvuruları başlıyor! İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ücreti kılavuz yayımlanınca netlik kazanacak. Ancak geçtiğimiz ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmişti. Bu oturum için de fiyatın aynı olması bekleniyor.



