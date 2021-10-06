ALES/3 başvuruları başlıyor! İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi
2021'in son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. ALES/3 başvuruları bugün itibari ile alınacak. Peki, ALES ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, başvuru sürci bugün start alacak. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. İşte, ALES/3 hakkında ayrıntılar...
2
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden yayınlandığı andan itibaren ulaşabilecek.
3
ALES SINAV TAKVİMİ
ALES/3 sınavı için başvurular, 6-14 Ekim tarihlerinde alınacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
4
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ücreti kılavuz yayımlanınca netlik kazanacak. Ancak geçtiğimiz ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmişti. Bu oturum için de fiyatın aynı olması bekleniyor.