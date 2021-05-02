ALES 2021 sınav yorumları: 2021 ALES soruları nasıldı, zor mu, kolay mıydı?
ALES 2021 sınav yorumları sınavı tamamlayan adaylar tarafından gündeme geldi. On binlerce adayın katılım gösterdiği sınavda, en çok merak edilen konulardan birisi de 2021 ALES sınavında çıkan sorulara yönelik oldu. ALES sınav yorumları ile sınava katılım gösterenler, diğer adayların da sınav hakkındaki fikirlerini öğreniyor. Peki, 2021 ALES soruları nasıldı, zor mu, kolay mıydı? İşte ALES 2021 sınav yorumları...
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ALES/1 olarak da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşiyor. 150 dakika sürecek sınavın ardından ALES yorumları da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da bilgi edinebiliyor.
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2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavının sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre ALES sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar öncesinde adaylar, ALES 2021 yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı.
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ALES 2021 YORUMLARI
Gündem olacak soruyu merakla bekliyorum. #ales2021
Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?
Ya gördüğüm tiplerin hiç ALES ile alakası olduğunu sanmıyorum.