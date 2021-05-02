ALES 2021 sınav yorumları: 2021 ALES soruları nasıldı, zor mu, kolay mıydı?

ALES/1 olarak da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşiyor. 150 dakika sürecek sınavın ardından ALES yorumları da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da bilgi edinebiliyor.