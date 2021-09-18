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HaberlerGündem HaberleriALES/2021 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2021 ALES sınavının süresi ve saati ile ilgili bilgiler
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Haber Giriş: 18 Eylül 2021 - 10:08 | 

ALES/2021 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2021 ALES sınavının süresi ve saati ile ilgili bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın detayları yayınlanan kılavuzla paylaşılmıştı. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2021 ALES sınavının süresi ve saati ile ilgili bilgiler

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1

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

2

Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

3SONUÇLAR 14 EKİMDE

SONUÇLAR 14 EKİM'DE

Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

4ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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