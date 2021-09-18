ALES/2021 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2021 ALES sınavının süresi ve saati ile ilgili bilgiler

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.